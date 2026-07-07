В Кремле назвали условие для возобновления диалога с Европой

Песков: Россия придет к началу диалога с Европой после появления новых политиков

Диалог России с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен, однако в будущем ситуация может измениться с приходом новых лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«После очень жесткой конфронтации появятся новые поколения европейских политиков, более мудрые люди, и мы придем к началу диалога, потому что иначе создать архитектуру безопасности Европе не получится», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, без возобновления контактов будет невозможно выстроить архитектуру безопасности на европейском континенте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры ЕС пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. Она отметила, что переговорный процесс по завершению конфликта на Украине еще не имеет реальных очертаний.