Захарова высмеяла попытки европейцев «просунуть физиономию» в переговоры по Украине

Захарова: Европа пытается просунуть свою физиономию в переговоры по Украине

Лидеры Европейского союза (ЕС) пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что мы сейчас наблюдаем — это попытка ЕСовцев буквально влезть, втиснуться, а некоторых ЕСовцев, типа [главы евродипломатии] Каи Каллас, просто просунуть свою физиономию в щель еще не имеющего реальных очертаний переговорного процесса, но все же куда-нибудь да себя ввинтить», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что страны «европятерки» (E5) расходятся в том, кто будет представлять Европу на переговорах по Украине. Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости участия в этом вопросе всех стран восточного фланга НАТО, в том числе стран Балтии и Скандинавии.

3 июня Каллас заявила, что Европе нужно, чтобы Россия пошла на некие «уступки» на переговорах по Украине. При этом она подчеркнула, что Евросоюз не может быть нейтральным «посредником» между Киевом и Москвой. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал такую позицию Европы неадекватной и шизофренической.