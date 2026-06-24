Лавров ответил на заявления европейских лидеров по Украине

Лавров назвал неадекватной и шизофренической позицию Европы по Украине

Москва считает позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине неадекватной и шизофренической. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они говорят: вот вам ультиматум, и мы хотим все это, мы не посредники, потому что мы с Украиной, но мы сядем вместе с ней за стол переговоров, и только вы не хотите этих переговоров. Ну, это, по-моему, уже неадекватность, это шизофреническая позиция и логика», — сказал он.

В числе европейских политиков, выступавших с подобными заявлениями, министр упомянул президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Антониу Кошту.

Ранее Лавров заявил, что Франция и Великобритания отправляли своих представителей на переговоры с Россией. Он отметил, что Москва никогда не отказывается от предложений приехать и поговорить.