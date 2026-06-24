Лавров рассказал о «гонцах Лондона и Парижа» на переговорах с Россией

Лавров: Париж и Лондон направляли гонцов на переговоры с Россией

Париж и Лондон направляли гонцов на переговоры с Россией. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сам президент [Франции Эммануэль] Макрон направлял гонцов, и их принимали, равно как и, уже давайте скажу честно, были гонцы из Лондона», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывается от просьб приехать и поговорить.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил, что на самом деле у Европейского союза (ЕС) нет желания урегулировать украинский конфликт.