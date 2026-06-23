Грушко: На самом деле у ЕС нет желания урегулировать украинский конфликт

На самом деле у Европейского союза (ЕС) нет желания урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Существует огромная пропасть между заявлениями западных политиков о том, что они стремятся к миру, и конкретными действиями, которые препятствуют достижению мира. Потому что любой человек понимает, что создать условия мира путем накачивания киевского режима вооружениями — это прямой путь к эскалации», — сказал он.

По словам замминистра, политики в Европейском союзе «бьют себя в грудь» и кричат, что Европа должна обязательно быть за столом переговоров, но в то же время они погрязли в дискуссиях о том, кто Европу будет представлять на этих переговорах.

Он подчеркнул, что это нескончаемый процесс, который показывает, что на самом деле нет никакого желания достичь мира на Украине.

Ранее Грушко заявил, что Россия учитывает в своем военном планировании угрозы, которые исходят из Германии. При этом он отметил, что Россия обладает достаточными ресурсами для того, чтобы быть готовыми к любому сценарию развития.

