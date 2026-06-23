В МИД России ответили на угрозы Германии

Грушко: Россия учитывает в своем военном планировании угрозу со стороны Германии

Россия учитывает в своем военном планировании угрозы, которые исходят из Германии. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в ответ на вопрос «Ленты.ру».

«Это новая реальность, которая противоречит не только моральным обязательствам, историческим обязательствам и моральному долгу германского народа, который повинен в страшной трагедии, в страшных жертвах (...). Мы видим сейчас возрождение германского милитаризма, которое выражается в том числе и в таких заявлениях. Это, разумеется, нас не может не тревожить, это все равно учитывается в нашем военном планировании», — подчеркнул дипломат.

По словам Грушко, «как бы ни пыжились» западные политики, Москва осознает, что все подобные агрессивные заявления на самом деле являются частью информационно-психологической войны, которая развивается против России.

При этом замглавы подчеркнул, что РФ обладает достаточными ресурсами для того, чтобы быть готовыми к любому сценарию развития и самым надежным образом обеспечить и оборону страны.

Ранее стало известно, что Германия перебрасывает почти 5000 солдат на границу с Белоруссией. Отмечается, что в настоящее время в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих.

15 июня командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море.