Германия перебросила солдат на границу с Белоруссией

Bild: Германия перебрасывает почти 5 тысяч солдат на границу с Белоруссией

Германия перебрасывает почти 5000 солдат на границу с Белоруссией. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, в настоящее время в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих. Они проводят учения рядом с белорусской границей.

При этом к концу 2027 года планируется размещение двух батальонов на постоянной основе. Как заявили в бундесвере, при укомплектовании бригады «не исключена возможность принудительного привлечения солдат».

По словам инспектора сухопутных войск генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, главная цель — уже в следующем году обеспечить полную боеготовность бригады в Литве.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой. Замминистра подчеркнул, что главная задача стран альянса и Европейского союза — добиться стратегического поражения России.