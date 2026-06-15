Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

Нойманн: В случае угрозы НАТО будет действовать в Калининграде и Санкт-Петербурге

В случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. Об этом в интервью The Telegraph заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

«Должно быть ясно, что нет зон с разным уровнем безопасности, что НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра. Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и, при необходимости, действовать в определенных регионах», — сказал он.

Как отмечает издание, генерал-лейтенант упомянул конкретно Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черное море.

Ранее Нойманн заявил, что Германия готова сражаться «уже сегодня ночью» против России и будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Он отметил, что его войска нанесут сокрушительные авиаудары по России, если она атакует одного из членов Североатлантического альянса.