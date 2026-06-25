Стало известно о разногласиях стран Европы по Украине

FAZ: Страны E5 расходятся в том, кто будет представлять Европу на переговорах по Украине

Страны «европятерки» (E5) расходятся в том, кто будет представлять Европу на переговорах по Украине. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава польского правительства Дональд Туск и премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверили Украину в своей неизменной поддержке.

«Разногласия между этими пятью лидерами проявились лишь вскользь, когда речь зашла о том, кто должен возглавить европейскую позицию в ходе возможных переговоров, направленных на прекращение конфликта на Украине», — говорится в статье.

Глава правительства Польши подчеркнул необходимость участия в этом вопросе всех стран восточного фланга НАТО, в том числе скандинавских стран, стран Балтии и Румынии.

Ранее после встречи в Берлине европейские лидеры пообещали взять на себя большую часть бремени НАТО на фоне планов президента США Дональда Трампа по сокращению американского участия в альянсе.