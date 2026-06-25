Европейские лидеры пообещали укрепить НАТО после выхода Трампа из альянса

Европейские лидеры пообещали взять на себя большую часть бремени НАТО на фоне планов президента США Дональда Трампа по сокращению американского участия в альянсе. Об этом они заявили по итогам встречи «пятерки» (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша) в Берлине, сообщает Bloomberg.
Встреча была посвящена подготовке к июльскому саммиту НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров заявил: «Мы хотим возобновить альянс; мы укрепляем его европейскую составляющую».
Европейские лидеры стремятся убедить Трампа не сокращать меры защиты континента, которые обеспечивали безопасность Европы на протяжении десятилетий. В Берлине подчеркнули, что делают именно то, чего хочет американский президент, — делают НАТО «более европейским».
Ранее Дональд Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. По его словам, в год Вашингтон выделял на нужды альянса 600 миллиардов долларов.
Политик также признался, что ему не нравятся действия руководителей ряда крупных стран Европы, в частности Германии и Великобритании.