Трамп заявил о большом разочаровании

Трамп признался, что разочарован рядом стран Европы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что ему не нравятся действия руководителей ряда крупных стран Европы. В частности, Германии и Великобритании, пишет «Интерфакс».

«Я разочарован Великобританией, Германией, Францией, Италией, Испанией», — посетовал он.

Ранее Дональд Трамп уже выражал недовольство этими странами. Он считал, что некоторые из них недостаточно активно помогали ему в ходе конфликта с Ираном. Другие якобы отказывались резко увеличивать расходы на оборону.

До этого Дональд Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. По его словам, в год Вашингтон выделял на нужды альянса 600 миллиардов долларов.

Также политик заявил, что не нуждается в премьер-министре Италии Джордже Мелони в качестве фаната из-за ее позиции по конфликту с Ираном.

