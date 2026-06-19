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21:53, 19 июня 2026Мир

Трамп отказался от Мелони в качестве фаната

Трамп заявил, что больше не нуждается в Мелони «в качестве фаната»
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в премьер-министре Италии Джордже Мелони в качестве фаната из-за ее позиции по конфликту с Ираном, передает РИА Новости.

«Она была большим фанатом. Но я не хочу ее в качестве фаната, потому что ее там не было — вместе с группой НАТО — в связи с проливом», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции. Премьер Италии назвала это утверждение «полностью выдуманным», добавив, что американский президент «проявляет гораздо больше уважения к врагам Запада, чем к старым, устоявшимся союзникам».

Глава итальянского МИД Антонио Таяни отменил визит в США из-за высказываний Трампа.

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