Италия оскорбилась из-за слов Трампа о Мелони

Глава МИД Италии Таяни отменил визит в США после слов Трампа о Мелони

Глава итальянского МИД Антонио Таяни отменил визит в США после слов американского президента Дональда Трампа о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы «умоляла» его о совместном фото. Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Серьезные и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции. Глава Белого дома подчеркнул, что не был обязан этого делать, но ему было ее жаль, и он согласился.

Премьер Италии назвала это утверждение «полностью выдуманным». Она добавила, что была «поражена» комментариями Трампа. Мелони упрекнула главу Белого дома в том, что он «проявляет гораздо больше уважения к врагам Запада, чем к старым, устоявшимся союзникам».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала другим главам государств и правительств на саммите «Большой семерки», что наконец бросила курить. Присутствующие встретили ее реплику аплодисментами.