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12:48, 17 июня 2026Мир

Премьер Италии порадовала лидеров G7 одним решением

Bild: Премьер Италии Мелони бросила курить, чем обрадовала мировых лидеров на саммите G7
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала другим главам государств и правительств на саммите «Большой семерки» (G7), что наконец бросила курить. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Во время беседы с европейскими лидерами канцлер Германии Фридрих Мерц в шутку задал Мелони вопрос о ее вредной привычке. «Я бросила», — ответила итальянский премьер, добавив, что сделала это месяц назад.

Присутствующие встретили ее реплику аплодисментами. «Вы бросили? Браво!» — отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что страны G7 на фоне ситуации на Украине намерены усилить санкционное давление на Россию. В совместном заявлении участников саммита во Франции отмечается, что страны «семерки» планируют ужесточить санкции против Москвы, в том числе против российского нефтегазового сектора.

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