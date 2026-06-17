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04:42, 17 июня 2026Мир

Лидеры G7 заявили о планах усилить санкционное давление на Россию

Лидеры стран G7 запланировали усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Страны Группы семи (G7) на фоне ситуации на Украине намерены усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита G7 во Франции отмечается, что страны запланировали ужесточить санкции против России, в том числе против ее нефтегазового сектора.

«Мы берем на себя обязательство усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора», — сообщается в документе.

Европейские политики уверены, что соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива формирует нужные условия для усиления санкционного давления на Москву.

Ранее сообщалось, что участники саммита G7 готовы превратить конфликт на Украине в войну в Европе. «Людям, которые готовят войну на публике, нужно сломать руки, если говорить словами Брехта», — говорится в статье Junge Welt (JW).

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