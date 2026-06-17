Стало известно о готовности G7 превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну

JW: Участники саммита G7 готовы превратить конфликт на Украине в войну в Европе

Участники саммита G7 во французском Эвиане своими действиями могут способствовать дальнейшей эскалации конфликта на Украине вплоть до глобального противостояния. Об этом пишет Junge Welt (JW).

«G7 на пути к превращению конфликта [на Украине] в разрушительный обмен ударами. Людям, которые готовят войну на публике, нужно сломать руки, если говорить словами Брехта», — говорится в статье.

Как отмечает издание, лидеры стран G7 по-прежнему не намерены принимать во внимание интересы России, которые Москва считает законными.

Авторы статьи считают, что украинский конфликт в любой момент может перерасти в более масштабное европейское противостояние, которого, по их мнению, следует избегать.

Однако, как отмечается в публикации, заявления, прозвучавшие на саммите в Эвиане, свидетельствуют о том, что его участники не уделяют должного внимания российской позиции и не демонстрируют готовности к поиску компромиссов. По мнению авторов, в риторике саммита отсутствует признание российских интересов безопасности, а акцент делается исключительно на собственной точке зрения западных стран.

Ранее журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала CNews заявил, что саммит «Большой семерки» (G7) лишь закрепил за его участниками роль политических банкротов. Рейтинги практически всех лидеров стран-членов опустились до рекордно низких значений.