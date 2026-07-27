Российским автомобилистам перечислили ускоряющие износ турбодвигателя ошибки

Распространенные ошибки автомобилистов, ускоряющие износ турбомотора, «Российской газете» перечислил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
По его словам, большая часть неисправностей турбодвигателей связана не с конструкцией, а с манерой вождения. «Самая распространенная ошибка — резко нажимать на газ сразу после запуска двигателя. В первые минуты масло еще не успевает выйти на оптимальный режим работы, поэтому турбокомпрессор испытывает повышенную нагрузку», — объяснил эксперт. Достаточно просто начать движение спокойно и поначалу избегать резких ускорений: этого хватит, чтобы двигатель и турбина вышли на рабочий режим, указал он.
Немедленно глушить мотор после продолжительной поездки по шоссе или активной езды — еще одна ошибка. В таких режимах турбина сильно разогревается, а моторное масло не только смазывает ее, но и отводит тепло. При мгновенной остановке циркуляция масла прекращается, его остатки перегреваются и постепенно образуют отложения. После серьезных нагрузок специалист посоветовал дать двигателю поработать на холостых оборотах около минуты или проехать последние несколько километров в спокойном темпе.
Отдельно Стрельбицкий напомнил про моторное масло. Турбомотор чувствительнее к его качеству и состоянию, чем атмосферный. Применение неподходящей смазки или пропуск сроков замены заметно ускоряют износ и турбокомпрессора, и самого двигателя. Особенно это важно для машин, которые преимущественно стоят в городских пробках или совершают короткие поездки. Эксперт рекомендовал в этом случае сократить межсервисный срок замены масла.
Забитый воздушный фильтр, по словам специалиста, затрудняет подачу воздуха, вынуждая турбину работать с увеличенной нагрузкой. Это, в свою очередь, снижает ресурс двигателя, напомнил специалист.
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