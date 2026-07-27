Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:23, 27 июля 2026 (обновлено: 15:31, 27 июля 2026)Авто

Российским автомобилистам перечислили ускоряющие износ турбодвигателя ошибки

Эксперт Стрельбицкий перечислил главные ошибки водителей, ускоряющие износ турбодвигателя
Марина Аверкина

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Распространенные ошибки автомобилистов, ускоряющие износ турбомотора, «Российской газете» перечислил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

По его словам, большая часть неисправностей турбодвигателей связана не с конструкцией, а с манерой вождения. «Самая распространенная ошибка — резко нажимать на газ сразу после запуска двигателя. В первые минуты масло еще не успевает выйти на оптимальный режим работы, поэтому турбокомпрессор испытывает повышенную нагрузку», — объяснил эксперт. Достаточно просто начать движение спокойно и поначалу избегать резких ускорений: этого хватит, чтобы двигатель и турбина вышли на рабочий режим, указал он.

Немедленно глушить мотор после продолжительной поездки по шоссе или активной езды — еще одна ошибка. В таких режимах турбина сильно разогревается, а моторное масло не только смазывает ее, но и отводит тепло. При мгновенной остановке циркуляция масла прекращается, его остатки перегреваются и постепенно образуют отложения. После серьезных нагрузок специалист посоветовал дать двигателю поработать на холостых оборотах около минуты или проехать последние несколько километров в спокойном темпе.

Материалы по теме:
Искусство маскировки. В России массово переименовывают марки машин из Китая. Кому и зачем это нужно?
Искусство маскировки.В России массово переименовывают марки машин из Китая. Кому и зачем это нужно?
Сегодня
Нетипичный кроссовер. Все плюсы и пара жирных минусов нового Deepal S07 в тест-драйве «Ленты.ру»
Нетипичный кроссовер.Все плюсы и пара жирных минусов нового Deepal S07 в тест-драйве «Ленты.ру»
16 июля 2026

Отдельно Стрельбицкий напомнил про моторное масло. Турбомотор чувствительнее к его качеству и состоянию, чем атмосферный. Применение неподходящей смазки или пропуск сроков замены заметно ускоряют износ и турбокомпрессора, и самого двигателя. Особенно это важно для машин, которые преимущественно стоят в городских пробках или совершают короткие поездки. Эксперт рекомендовал в этом случае сократить межсервисный срок замены масла.

Забитый воздушный фильтр, по словам специалиста, затрудняет подачу воздуха, вынуждая турбину работать с увеличенной нагрузкой. Это, в свою очередь, снижает ресурс двигателя, напомнил специалист.

Ранее россиянам перечислили самые бесполезные и даже опасные опции в машинах. Прежде всего речь идет о люке или стеклянной крыше. Это всегда смотрится эффектно, но в российском климате, когда на большей части страны зима длится не менее полугода, решение не самое прагматичное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    Российский «Сахалин» приготовили к работе
    В постсоветской стране запретили носить хиджабы
    Европе предрекли зиму с рекордно низкими запасами топлива
    Лукашенко предложил России стать законодателем мод
    В Госдуме призвали российских заключенных искупать вину кровью на СВО
    Захарова высмеяла «дембельский» визит Стармера на Украину
    Более ста жителей одного региона России госпитализированы после ударов ВСУ
    Мужчина в маске и с топором напал на водителя в российском регионе
    Двое россиян пытались похитить девушку с остановки общественного транспорта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok