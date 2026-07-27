Раскрыта горькая ирония первых минут на свободе журналистки Баязитовой

Меркачева: Баязитова не смогла с первого раза сделать заказ в точке быстрого питания

Освободившаяся из исправительной колонии (ИК-1) во Владимирской области журналистка Александра Баязитова пошутила, что не смогла с первого раза сделать заказ в точке быстрого питания. Об этом рассказала известная российская правозащитница Ева Меркачева в своем Telegram-канале «МеркачеваПрава».

Правозащитница поговорила с журналисткой по телефону. Она рассказала, что Баязитова находится в бодром настроении и в разговоре отметила, что ей нужно заново учиться жизни на свободе, ведь мир за годы ее заключения изменился.

«Увы, ее не отпустили условно-досрочно и не смягчили наказание. С ней все было предельно жестко. В колонии ей в последнее время даже звонить запретили», — написала Меркачева, поздравив Баязитову «с долгожданной свободой».

Баязитова отбывала срок по делу о вымогательстве. Следствие считало, что она вместе с напарницей просила 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за непубликацию негатива. Журналистка вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано. Суд дал ей пять лет колонии. В ИК женщина работала швеей.