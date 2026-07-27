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15:26, 27 июля 2026 (обновлено: 15:34, 27 июля 2026)Ценности

Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди вновь заметили вместе после нелепой выходки на публике

Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди вновь заметили вместе на концерте певца Криса Стэплтона
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди. Фото: Backgrid USA / Legion-Media.com

Американскую модель Кендалл Дженнер и популярного актера Джейкоба Элорди вновь заметили вместе после критики из-за нелепой выходки на публике. Снимки публикует Daily Mail.

Пару запечатлели на концерте певца Криса Стэплтона в Вашингтоне. Знаменитости танцевали и общались друг с другом, стоя у сцены, на которой выступал кантри-артист.

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7 мая 2019

Дженнер и Элорди вновь появились на публике после волны хейта, которая обрушилась на них после появления в аэропорту Брисбена. Возлюбленные пытались скрыться от поклонников и папарацци, надев солнцезащитные очки и маски на лицо. Кроме того, они прикрывались капюшонами и кепками. Такое поведение звезд показалось фанатам странным и нелепым.

В июне популярный в Токио ресторан обнародовал совместное фото Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди. Сотрудники лапшичной снялись с парой во время ужина. Во время съемки актер прижался к модели и положил голову ей на плечо.

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