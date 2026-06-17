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01:53, 17 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе назвали саммит G7 саммитом лузеров

Журналист Эрвуэ назвал саммит G7 саммитом лузеров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Саммит «Большой семерки» (G7) лишь закрепил за его участниками роль политических банкротов. Рейтинги практически всех лидеров стран-членов опустились до рекордно низких значений, отметил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала CNews.

«Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры. Британский лидер [Кир Стармер] пробил дно своей непопулярности; немецкий [канцлер Фридрих Мерц] — презираем в своей стране всего после года правления; французский [президент Эммануэль Макрон] — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем», — заявил журналист.

Он отметил, что аналогичная ситуация сложилась и в отношении канадского премьера Марка Карни — он потерял восемь пунктов в опросах общественного мнения, — и премьера Италии Джорджи Мелони, которая «растеряла былую силу».

Эрвуэ назвал этих лидеров «карликами», добавив, что президент США Дональд Трамп находится в их окружении с ощущением полного триумфа. «Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что страны G7 договорились усилить давление на Россию в сфере энергетики.

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