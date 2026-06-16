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14:26, 16 июня 2026Мир

«Большая семерка» приняла новое решение в отношении России

AFP: Страны G7 договорились усилить давление на Россию в сфере энергетики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидеры стран-участниц «Большой семерки» (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом сообщает телерадиокомпания RTE со ссылкой на AFP.

«Сегодня лидеры решили усилить давление на Россию посредством санкций в сфере энергетики», — заявил французский дипломатический источник после встречи на саммите G7.

Ранее Великобритания расширила санкционный список против России на 43 позиции, в том числе ввела ограничения в отношении 32 юридических и 11 физических лиц.

При этом депутат Европейского парламента от Словакии Эрик Калиняк потребовал от Евросоюза отчитаться об эффективности принятых в рамках 20-го пакета санкций против России ограничений, касающихся российской нефтяной промышленности. Он обратил внимание, что объединение становится беднее, но при этом продолжает выделять деньги Украине и вводить новые ограничения против России.

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