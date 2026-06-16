Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против 11 россиян

Великобритания ввела санкции против 11 россиян. Об этом стало известно из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) королевства, опубликованного на официальном сайте правительства.

Уточняется, что британские власти расширили санкционный список против России на 43 позиции, в том числе ввели ограничения в отношении 32 юридических и 11 физических лиц.

При этом Лондон считает, что 9 человек из санкционного списка являются сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС России.

Ранее Европейский союз ввел дополнительные санкции против России. В черный список включены более 80 физлиц и организаций, в том числе из дружественных России стран.