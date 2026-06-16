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11:08, 16 июня 2026Мир

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против 11 россиян
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Richard Baker / In Pictures via Getty Images

Великобритания ввела санкции против 11 россиян. Об этом стало известно из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) королевства, опубликованного на официальном сайте правительства.

Уточняется, что британские власти расширили санкционный список против России на 43 позиции, в том числе ввели ограничения в отношении 32 юридических и 11 физических лиц.

При этом Лондон считает, что 9 человек из санкционного списка являются сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС России.

Ранее Европейский союз ввел дополнительные санкции против России. В черный список включены более 80 физлиц и организаций, в том числе из дружественных России стран.

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