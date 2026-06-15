Совет ЕС: ЕС ввел дополнительные санкции против России

Европейский союз (ЕС) ввел дополнительные санкции против России. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Совета ЕС.

Уточняется, что в черный список включены более 80 физлиц и организаций, в том числе из дружественных России стран.

В Совете ЕС подчеркнули, что союз «остается непоколебимым в своем осуждении злонамеренных действий России», направленных против ЕС, его государств-членов, международных организаций и третьих стран.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала санкции против российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и «теневого флота» после атаки на Киев. По ее словам, повреждение Киево-Печерской лавры произошло из-за российского удара возмездия по объектам ВПК и центрам территориального комплектования в Киеве.