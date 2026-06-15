Каллас анонсировала санкции против российского ВПК и «теневого флота» после атаки на Киев

Каллас заявила об ужесточении санкций против России на фоне ударов в Киеве

Евросоюз (ЕС) ввел дополнительные санкции против России после ударов по украинской столице. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Калас в соцсети X.

По ее мнению, повреждение Киево-Печорской Лавры произошло из-за российского удара возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса (ВПК) и центрам территориального комплектования (аналог российского военкомата) в Киеве.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что новые ограничительные меры направлены против российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и «теневого флота». «Каждая мера еще больше сужает пространство для маневра России», — добавила Каллас.

Ранее в Минобороны России заявили, что американская ракета Patriot ударила по комплексу зданий древнего православного монастыря во время работы системы противовоздушной обороны. По информации военного ведомства, причиной попадания Patriot по территории лавры мог стать истекший срок годности снаряда.