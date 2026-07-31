БПЛА ВСУ атаковали НПЗ и склады в Республике Татарстан

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 июля атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Республику Татарстан и порт в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал «Блокнот России» под ударом нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске.

Также, по информации канала, идет налет на порт Каспийска в Дагестане, где находится база Каспийской флотилии.

Правительство Татарстана в официальном Telegram-канале в 05:07 по местному времени объявило угрозу атаки БПЛА на Альметьевск, Бугульму, Елабугу, Заинск, Зеленодольск, Казань, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь.

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Официальной информации о сбитии вражеских беспилотников, разрушениях и пострадавших не было.

Ранее ВСУ атаковали Волгоградскую область. Волгоград заволокло густым дымом, пострадали пять человек.