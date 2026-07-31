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07:22, 31 июля 2026 (обновлено: 07:43, 31 июля 2026)Россия

Женщина с гражданством Украины попыталась баллотироваться в парламент российского региона

В Пермском крае не стали регистрировать баллотировавшуюся на выборах гражданку Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Женщина с гражданством Украины попыталась баллотироваться на выборах в заксобрание Пермского края, ее кандидатуру выдвинула партия КПРФ. В региональном избиркоме сообщили, что кандидата не стали регистрировать.

Из 131 человека, которые вошли в список от КПРФ в депутаты местного парламетна, у троих оказались ограничения, которые препятствуют регистрации.

«Установлен факт наличия гражданства иностранного государства, установлен факт сокрытия сведений о судимости, отсутствует пассивное избирательное право», — уточняется в сообщении.

Ранее в ФСБ России предупредили, что украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов на территории РФ. Таким способом воспользовалась завербованная спецслужбой Украины россиянка, готовившая покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Москве.

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