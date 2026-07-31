Женщина с гражданством Украины попыталась баллотироваться в парламент российского региона

В Пермском крае не стали регистрировать баллотировавшуюся на выборах гражданку Украины

Женщина с гражданством Украины попыталась баллотироваться на выборах в заксобрание Пермского края, ее кандидатуру выдвинула партия КПРФ. В региональном избиркоме сообщили, что кандидата не стали регистрировать.

Из 131 человека, которые вошли в список от КПРФ в депутаты местного парламетна, у троих оказались ограничения, которые препятствуют регистрации.

«Установлен факт наличия гражданства иностранного государства, установлен факт сокрытия сведений о судимости, отсутствует пассивное избирательное право», — уточняется в сообщении.

Ранее в ФСБ России предупредили, что украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов на территории РФ. Таким способом воспользовалась завербованная спецслужбой Украины россиянка, готовившая покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Москве.