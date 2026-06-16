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07:30, 16 июня 2026МирЭксклюзив

Европейский депутат потребовал от ЕС в цифрах отчитаться о пользе санкций против России

Депутат ЕП Калиняк усомнился в эффективности санкций ЕС против российской нефти
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) стоит задуматься об эффективности принятых в рамках 20-го пакета санкций против России ограничений, касающихся российского нефтяной промышленности. С таким призывом выступил депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Эрик Калиняк в соответствующем депутатском запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Миллионы евро на санкции и помощь Украине, в то время как ЕС становится беднее. Как долго мы сможем позволить себе платить за санкции против России?» — озаглавил документ политик.

Калиняк призвал институты ЕС раскрыть конкретные измеримые показатели, используемые при оценке эффективности антироссийских санкций. Он также поинтересовался, проводился ли анализ экономического эффекта санкций для отдельных государств-членов объединения.

«Меня не интересуют заявления о том, что "санкции работают"; я хочу знать, как и какая от них польза, в цифрах», — высказался депутат ЕП.

Ранее депутат ЕП от Польши Петр Мюллер посчитал угрозой слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о возврате Европы к российскому газу. По мнению политика, слова Мадьяра вызывают серьезные вопросы о реальном намерении некоторых государств-членов объединения отказаться от поставок из России.

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