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06:04, 9 июня 2026МирЭксклюзив

Позиция Мадьяра по российскому газу вызвала беспокойство в ЕС

Депутат ЕП Мюллер посчитал угрозой слова Мадьяра о возврате Европы к российскому газу
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Заявления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о возврате Европейского союза (ЕС) к закупкам природного газа из России могут угрожать устойчивости объединения. С такой оценкой выступил депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«[Европейская] комиссия (ЕК) неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», — высказался политик.

По мнению Мюллера, слова Мадьяра вызывают серьезные вопросы о реальном намерении некоторых государств-членов объединения отказаться от поставок из России. Депутат ЕП призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план полного исключения российских энергоресурсов из национального энергетического баланса, а также принять меры для обеспечения полного эмбарго на импорт энергоносителей из России в страны ЕС.

4 июня Мадьяр отказался полностью прекращать поставки российского газа. Он также заметил, что после завершения конфликта на Украине ни одна из сторон не захочет вести новую холодную войну в энергетической сфере.

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