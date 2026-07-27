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Силовые структуры
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14:34, 27 июля 2026 (обновлено: 14:40, 27 июля 2026)Силовые структуры

Отпуск летевшего из Таиланда вахтовика закончился двумя уголовными делами в России

Перелет из Таиланда в Екатеринбург закончился для пассажира двумя головными делами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В отношении 40-летнего пассажира рейса Пхукет — Екатеринбург возбудили два уголовных дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Летевшего из Таиланда мужчину заподозрили в вандализме и хулиганстве, сопряженном с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.

По данным полиции, 7 мая в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера о неадекватном поведении пассажира. Во время полета он курил сигарету в салоне, вел себя вызывающе и не реагировал на окружающих. Пассажир также ударил в табличку с надписью «Выход», повредив ее.

Мужчину задержали после приземления самолета. Во время объяснений с полицейскими он сослался на то, что слишком много выпил. Его арестовали на десять суток. Известно, что до этого он не имел проблем с законом. Мужчина работает вахтовиком на горнодобывающем предприятии.

Ранее сообщалось, что в скандальное видео блогера с деньгами в фонтане на Мамаевом кургане заинтересовало полицию.

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