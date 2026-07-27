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15:14, 27 июля 2026 (обновлено: 15:30, 27 июля 2026)Мир

В США раскрыли причину приостановки ударов по Ирану

WSJ: Трамп приостановил удары по Ирану из-за опасений о сокращающихся запасах Patriot
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп приостановил удары по Ирану на фоне опасений, что эскалация конфликта может привести к истощению сокращающихся запасов американских ракет-перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«В пятницу американские военные были готовы начать серию интенсивных ударов по Ирану, которая могла продлиться до двух недель», — говорится в материале.

Несмотря на это, операция была отложена, чтобы дать возможность продолжить дипломатические переговоры, а также оценить влияние масштабной атаки на сокращающиеся запасы Patriot. При этом чиновники предупредили, что Трамп все еще может отдать приказ об ударах, поскольку ситуация остается нестабильной.

По данным издания, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Дэн Кейн предупредил Белый дом о сокращении запасов ракет-перехватчиков.

Трамп, комментируя информацию о сокращении запасов ракет-перехватчиков, заявил, что у Вашингтона «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире».

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