Трамп назвал безумными траты США на НАТО

Трамп: США тратят на НАТО безумные суммы, чтобы защитить союзников от России

Президент США Дональд Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского президента, в год Вашингтон выделял на нужды альянса 600 миллиардов долларов.

При этом, как отметил Трамп, союзники по НАТО не поддержали США в конфликте с Ираном, хотя Соединенные Штаты тратят сотни миллионов долларов «для того, чтобы защитить их, в первую очередь от России».

Ранее Трамп призвал Европу заплатить 350 миллиардов долларов за вооружение, которое США передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене. По его словам, европейские страны не возвращали средства Вашингтону, поскольку этого никто не требовал.

До этого Трамп заявил, что не нуждается в премьер-министре Италии Джордже Мелони в качестве фаната из-за ее позиции по конфликту с Ираном.