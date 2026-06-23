Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:04, 23 июня 2026Мир

Трамп назвал безумными траты США на НАТО

Трамп: США тратят на НАТО безумные суммы, чтобы защитить союзников от России
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского президента, в год Вашингтон выделял на нужды альянса 600 миллиардов долларов.

При этом, как отметил Трамп, союзники по НАТО не поддержали США в конфликте с Ираном, хотя Соединенные Штаты тратят сотни миллионов долларов «для того, чтобы защитить их, в первую очередь от России».

Ранее Трамп призвал Европу заплатить 350 миллиардов долларов за вооружение, которое США передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене. По его словам, европейские страны не возвращали средства Вашингтону, поскольку этого никто не требовал.

До этого Трамп заявил, что не нуждается в премьер-министре Италии Джордже Мелони в качестве фаната из-за ее позиции по конфликту с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С глубоким сожалением». Вице-спикер сената Польши вернул две госнаграды Украины, напомнив о массовых убийствах граждан

    В Финляндии заявили о прогрессе в подготовке к переговорам ЕС и России

    Раскрыта удивительная причина повышенного давления

    Два человека пострадали при падении лифта в Москве

    В Москве открылся Музей Памяти

    Госдолг Украины вырос

    Трамп назвал безумными траты США на НАТО

    Спрогнозирован курс Израиля в случае поражения Нетаньяху

    Популярная модель снялась в купальнике на фоне расставания с комиком

    Девушка пожаловалась на невыносимые кишечные газы бойфренда и получила совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok