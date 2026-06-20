Трамп потребовал от Европы миллиарды долларов

Трамп: Европе следует заплатить США $350 млрд за оружие, переданное Украине при Байдене

Европе следует заплатить 350 миллиардов долларов за вооружение, которое США передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — сказал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что при прежней администрации США оказали Киеву поддержку на 350 миллиардов долларов. По его словам, Европа не возвращала средства Вашингтону, поскольку этого никто не требовал.

Ранее Трамп заявил, что мировые лидеры допустили ошибку, не сохранив формат G8 с участием России. По его мнению, этот шаг мог бы предотвратить конфликт на Украине.