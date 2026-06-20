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00:14, 20 июня 2026Мир

Трамп потребовал от Европы миллиарды долларов

Трамп: Европе следует заплатить США $350 млрд за оружие, переданное Украине при Байдене
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Европе следует заплатить 350 миллиардов долларов за вооружение, которое США передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — сказал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что при прежней администрации США оказали Киеву поддержку на 350 миллиардов долларов. По его словам, Европа не возвращала средства Вашингтону, поскольку этого никто не требовал.

Ранее Трамп заявил, что мировые лидеры допустили ошибку, не сохранив формат G8 с участием России. По его мнению, этот шаг мог бы предотвратить конфликт на Украине.

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