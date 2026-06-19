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22:55, 19 июня 2026Мир

Трамп заявил об обернувшейся конфликтом на Украине ошибке

Трамп: Сохранение формата G8 с участием России могло предотвратить кризис на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Eric Lee / Reuters

Мировые лидеры допустили ошибку, не сохранив формат G8 с участием России. Этот шаг мог бы предотвратить конфликт на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

«Вероятно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы это сделали. Но [экс-президент США Барак] Обама не хотел видеть [российского лидера Владимира] Путина там. Думаю, один или два других лидера тоже. Они хотели исключить Путина», — пояснил глава Белого дома.

По его словам, было бы лучше, если бы формат G8 оставался прежним.

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