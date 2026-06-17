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18:23, 17 июня 2026Мир

Трамп отказался позировать для фото лидеров G7

Трамп отказался позировать для фото после саммита лидеров G7 во Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент США Дональд Трамп отказался позировать для фото лидеров «Большой семерки» (G7) на саммите во Франции. Трансляцию vthjghbznbz вел телеканал C-SPAN.

После саммита «Большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон попросил участников повернуться и посмотреть в камеру для общего фото.

Уточняется, что все участники саммита выполнили его просьбу, однако глава Белого дома остался сидеть в той же позе, что сидел до этого.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. Американский лидер уточнил, что Киев обратился к Соединенным Штатам с такой просьбой.

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