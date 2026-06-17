Трамп отказался позировать для фото после саммита лидеров G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп отказался позировать для фото лидеров «Большой семерки» (G7) на саммите во Франции. Трансляцию vthjghbznbz вел телеканал C-SPAN.

После саммита «Большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон попросил участников повернуться и посмотреть в камеру для общего фото.

Уточняется, что все участники саммита выполнили его просьбу, однако глава Белого дома остался сидеть в той же позе, что сидел до этого.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. Американский лидер уточнил, что Киев обратился к Соединенным Штатам с такой просьбой.