Президент США Дональд Трамп отказался позировать для фото лидеров «Большой семерки» (G7) на саммите во Франции. Трансляцию vthjghbznbz вел телеканал C-SPAN.
После саммита «Большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон попросил участников повернуться и посмотреть в камеру для общего фото.
Уточняется, что все участники саммита выполнили его просьбу, однако глава Белого дома остался сидеть в той же позе, что сидел до этого.
Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. Американский лидер уточнил, что Киев обратился к Соединенным Штатам с такой просьбой.