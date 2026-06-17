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18:13, 17 июня 2026Мир

Трамп пообещал рассмотреть вопрос о лицензии на производство ракет на Украине

Трамп: США рассмотрят вопрос о предоставлении лицензии на производство ракет на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Noel Celis / Reuters

США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита «Большой семерки» (G7) во Франции, трансляция ведется на YouTube-канале DWS News.

Глава Белого дома уточнил, что Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой.

«Они бы хотели это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом», — сказал он.

Ранее Трамп отказался отвечать на вопрос о российском лидере Владимире Путине и конфликте на Украине. Президент США отметил, что не хочет комментировать это, потому что пытается урегулировать ситуацию, а это непросто.

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