Трамп отказался отвечать на вопрос о Путине и конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о российском лидере Владимире Путине и конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ну, я не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь урегулировать ситуацию, а это непросто», — сказал хозяин Белого дома журналистам в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп подчеркнул, что провел очень содержательные и продуктивные переговоры с Путиным. Он также ушел от ответа на вопрос о том, собираются ли Соединенные Штаты вводить новые санкции против России.

4 июня Путин напомнил, что конфликт на Украине начался из-за подавления там всего русского. Он добавил, что в республике также подавляли значительную часть населения, отказавшуюся признать результаты госпереворота в стране.

В 2025 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Европа сорвала предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Министр напомнил, что европейские страны так же провалили минские договоренности.