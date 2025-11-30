Бывший СССР
14:20, 30 ноября 2025

Лавров обвинил Европу в срыве урегулирования конфликта на Украине

Ольга Коровина

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа сорвала предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

«Европа провалила договоренность от февраля 2014 года. Ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали все правительственные учреждения», — пояснил Лавров.

Министр подчеркнул, что Европа так же провалила минские договоренности. Кроме того, он напомнил о срыве стамбульских договоренностей в апреле 2022 года. По словам главы МИД, это произошло по требованию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и «при полном непротивлении Европы».

Ранее Лавров заявил, что европейские страны сами отказались воспользоваться шансом внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Глава МИД РФ обратился к Европе со словами «у вас были шансы, ребята», комментируя заявления представителей стран Евросоюза, выступающих против разрешения кризиса без их непосредственного участия.

