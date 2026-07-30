Восьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP пройдет в Москве

В Москве пройдет восьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP, в котором примут участие команды из пяти стран. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На поле выйдут футболисты не старше 14 лет (2012 года рождения), представляющие российские клубы «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» и «Родина», а также бразильский «Коринтианс Паулиста», сербскую «Црвену Звезду», белорусское «Динамо Минск» и казахстанский «Ордабасы».

Матчи турнира пройдут с 4 по 9 августа на «Сапсан Арене», а финал, как и в предыдущие годы, состоится на «РЖД Арене». Организаторами соревнования выступают АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

«Гордимся возможностью вносить вклад в развитие детско-юношеского спорта и в партнерстве и при поддержке акционеров воплощать в жизнь вот уже для восьмого поколения 14-летних футболистов площадку для международных состязаний, где зажигаются будущие звезды, крепнет дружба и раскрываются таланты»,— заявил генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

За всю историю UTLC CUP трофей выигрывали испанская «Барселона», чешская «Спарта», по два раза — сербская «Црвена Звезда» и московский «Локомотив».

