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11:04, 6 августа 2026 (обновлено: 11:15, 6 августа 2026)Экономика

Страна НАТО завалила Россию ежевикой

РИА Новости: Экспорт турецкой ежевики в Россию достиг максимума в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам июня 2026 года суммарная стоимость поставок турецкой ежевики в Россию достигла максимума за всю историю статистических наблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы страны НАТО.

За первый летний месяц экспортеры из Турции отправили в Россию ежевики на общую сумму 138,6 тысячи долларов. Столь высокого показателя не фиксировалось как минимум с 2013 года, то есть, с начала ведения официальной статистики.

В начале лета востребованными у российских импортеров также оказались турецкие персики и нектарины. Совокупная стоимость поставок этих фруктов в июне увеличилась почти вдвое год к году и достигла 68,2 миллиона долларов. Закупки слив, в свою очередь, подскочили примерно на 100 тысяч долларов, до 2,5 миллиона.

С начала года в России заметно вырос спрос и на турецкий лимоны. По итогам января-июня поставки этих цитрусовых увеличились на 60 процентов и достигли почти 49 миллионов долларов. В результате доля Турции в структуре российского импорта лимонов достигла 23 процентов.

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