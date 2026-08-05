Россия резко увеличила закупки турецких лимонов

РИА Новости: Поставки лимонов из Турции в РФ выросли в I полугодии на 60 %

Россия в январе-июне увеличила на 60 процентов, до 48,9 миллиона долларов, закупки турецких лимонов. Об этом со ссылкой на статистику Анкары сообщает РИА Новости.

Отмечается, что благодаря резкому росту показателя на РФ в первом полугодии пришлась почти четверть (23 процента) лимонного экспорта Турции.

В 2024 году поставки снижались на 9,9 процента, а весной 2025-го речь зашла о приостановке продаж из-за заморозков в республике.

После этого, в октябре, месячные закупки Россией лимонов из Турции достигли максимальных почти за три года 14,5 миллиона долларов.