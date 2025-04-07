Зависимость России от турецких лимонов оценили

Россельхознадзор: Экспорт лимонов из Турции в РФ упал на 9,9 % в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы поставок турецких лимонов в Россию сократились на 9,9 процента в сравнении с показателем за 2023-й и опустились до уровня в 130,2 тысячи тонн. О снижении зависимости РФ от импорта этих цитрусовых из средиземноморской страны сообщает ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Для сравнения, в 2023 году из Турции в Россию поставили в общей сложности 144,5 тысячи тонн лимонов. Таким образом, за 12 месяцев экспорт в этом направлении снизился на 14,3 тысяч тонн в физическом выражении. С начала этого года в РФ отправили суммарно 39,5 тысячи тонн турецких лимонов, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о решении властей Турции приостановить экспорт лимонов. Как уточняло агентство РИА Новости, эта мера вступит в силу во вторник, 8 апреля. Министерство торговли средиземноморской страны пошло на этот шаг ради «поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке» на фоне заморозков в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что приостановка экспорта турецких лимонов в Россию не приведет к дефициту цитрусовых в РФ. Эти фрукты, по его словам, можно заместить в том числе из среднеазиатских стран. В то же время стоимость лимонов в России с большой долей вероятности продолжит расти, предупредил эксперт. «Продавцы лимонов, естественно, воспользуются таким предлогом и повысят цены», — резюмировал аналитик.