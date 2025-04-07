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12:26, 7 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказаны последствия для России из-за решения Турции остановить экспорт лимонов

Экономист Беляев: Дефицит лимонов из-за остановки экспорта Турцией РФ не грозит
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В России вряд ли предвидится дефицит лимонов из-за того, что Турция приостанавливает их экспорт, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Последствия решения он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Турция со вторника, 8 апреля, приостанавливает экспорт лимонов ради удовлетворения внутреннего спроса в связи с заморозками на юге страны.

По словам экономиста, о дефиците в России речи не идет, так как лимон — фрукт, который достаточно легко замещается из других стран. Он отметил, что Турция является далеко не единственным производителем цитрусового. Так, их выращивают и в Средней Азии, и в южных странах.

У нас есть достаточные контакты с южными странами, которые их выращивают, и добрать то, что недопоставит Турция, достаточно легко

Михаил Беляевэкономист

«На ценах это все отразится. Они и так бы повысились, а поскольку попался продавцам лимонов такой предлог, они, естественно, его используют и цены повысят. Это послужит дополнительным фактором для продавцов объяснить, что логистика у них изменилась, транспортные издержки повысились и прочее», — поделился эксперт.

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Россия традиционно лидирует в списке импортеров турецких лимонов. Так, за первые девять месяцев 2024 года Москва приобрела у Анкары 304 тысячи тонн цитрусовых. 41 процент этого объема пришелся на поставки мандаринов, еще 22 процента составили лимоны.

Ранее стало известно, что тепло вернется в Москву, которую засыпало небывалыми для апреля снегопадами, только в середине месяца.

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