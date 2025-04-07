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07:51, 7 апреля 2025Экономика

Назван срок возвращения тепла в Москву

Синоптик Вильфанд: Теплая погода вернется в Москву в середине апреля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Global Look Press

Теплая погода вернется в Москву только в середине апреля. Такой срок назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

В понедельник, 7 апреля, в городе усилится снегопад — он продлится до вторника. За это время выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, а снежный покров увеличится до 10-15 сантиметров, предупредил синоптик.

Температура воздуха начнет приближаться к плюс 10 градусам и переходить эту отметку только в середине апреля, спрогнозировал Вильфанд. «То есть 15-16 числа по расчетам уже температура днем будет 10-12 градусов выше нуля», — пояснил специалист.

Метеоролог отметил, что в начале марта снег быстро растаял, а накануне вновь в большом количестве выпал. Нечто подобное до этого было всего один раз — в апреле 1998 года, то есть 27 лет назад, добавил Вильфанд. Он также уточнил, что ночные температуры в течение всей недели будут отрицательные — от минус трех до минус семи градусов

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