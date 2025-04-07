Москвичей предупредили об усилении снегопада в городе

Синоптик Вильфанд: Снегопад в Москве усилится и продлится до вторника

Снегопад в Москве усилится и продлится до вторника, 8 апреля. Выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, снежный покров вырастет до 10-15 сантиметров, предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, последний раз такое было 27 лет назад. «В воскресенье мощный заряд снега в разных районах. Ночью выпало от 4 до 13 миллиметров. Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится», — уточнил эксперт.

По словам Вильфанда, во вторник в первой половине дня тоже будет снег. За три дня в Москве выпадет очень большое количество снега — от половины до полной месячной нормы в разных районах города.

Синоптик отметил, что в начале марта снег быстро растаял, а накануне вновь в большом количестве выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года, добавил Вильфанд.

Он также уточнил, что ночные температуры в течение всей недели будут отрицательные — от минус трех до минус семи градусов, в отдельные ночи — до минус 8-9 градусов. С понедельника по среду температура днем будет около нуля градусов.

Накануне синоптик Евгений Тишковей рассказал, что в ночь на понедельник, 7 апреля, на Московскую область обрушится ледяной дождь. По его словам, снегопады при этом будут продолжаться до утра. Выпадет около 9-11 миллиметров осадков.

До этого синоптики рассказали, что повышение температуры в столичном регионе ожидается только с 13 апреля. До 18-20 градусов воздух прогреется ближе к середине месяца.