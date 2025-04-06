Синоптик Ильин спрогнозировал приход тепла в Москву

Синоптик Ильин: Воздух прогреется до +20 градусов в Москве к 13 апреля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Москве и Московской области в ближайшее время снежный покров вырастет до 8-18 сантиметров. Однако тепло все равно вернется. Об этом сообщает RT.

По словам Ильина, сильнее всего снег покроет южные, юго-западные и юго-восточные районы области. Он отметил, что вся грядущая неделя будет холодной с отставанием от нормы апреля на пять-восемь градусов. Повышение температуры в столичном регионе ожидается только с 13 апреля. До 18-20 градусов воздух прогреется к 13 апреля.

О том, что теплая погода вернется в Москву только через неделю, к 12-13 апреля говорил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.