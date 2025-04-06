Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 6 апреля 2025Россия

Синоптик Ильин спрогнозировал приход тепла в Москву

Синоптик Ильин: Воздух прогреется до +20 градусов в Москве к 13 апреля
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Москве и Московской области в ближайшее время снежный покров вырастет до 8-18 сантиметров. Однако тепло все равно вернется. Об этом сообщает RT.

По словам Ильина, сильнее всего снег покроет южные, юго-западные и юго-восточные районы области. Он отметил, что вся грядущая неделя будет холодной с отставанием от нормы апреля на пять-восемь градусов. Повышение температуры в столичном регионе ожидается только с 13 апреля. До 18-20 градусов воздух прогреется к 13 апреля.

О том, что теплая погода вернется в Москву только через неделю, к 12-13 апреля говорил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых контактах США и России

    Армия России ударила по месту ремонта западной техники ВСУ

    Синоптик Ильин спрогнозировал приход тепла в Москву

    Минобороны России заявило об ударе ВСУ по энергообъекту в Ростовской области

    Российские военные освободили населенный пункт в Сумской области

    Валя Карнавал поступила в вуз без экзаменов и была раскритикована

    На Западе рассказали про туз в рукаве Путина

    Две российские школьницы смогли спастись от напавшей стаи бродячих собак

    В пророссийском подполье сообщили об ударах по производству двигателей для дронов ВСУ

    В армию России призовут рекордное число мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше