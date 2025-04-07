Турция остановила экспорт лимонов

Турция со вторника, 8 апреля, приостанавливает экспорт лимонов ради удовлетворения внутреннего спроса в связи с холодами. Об этом со ссылкой на министерство торговли республики сообщает РИА Новости.
Власти приняли соответствующее решение «для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке» на фоне заморозков в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны.
Россия традиционно лидирует в списке импортеров турецких лимонов. Так, за первые девять месяцев 2024 года Москва приобрела у Анкары 304 тысячи тонн цитрусовых. 41 процент этого объема пришелся на поставки мандаринов, еще 22 процента составили лимоны.
Ранее стало известно, что тепло вернется в Москву, которую засыпало небывалыми для апреля снегопадами, только в середине месяца.