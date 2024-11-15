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14:27, 15 ноября 2024Экономика

Россия рекордно закупилась турецкими цитрусовыми

РИА Новости: РФ в январе-сентябре купила у Турции 304 тысячи тонн цитрусовых
Дмитрий Воронин

Фото: ZB / Jens Kalaene / Globallookpress.com

Россия в январе-сентябре этого года купила у Турции 304 тысячи тонн цитрусовых, что стало рекордом для указанного периода времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рост по сравнению с девятью месяцами 2023-го составил 4,3 процента, а 41 процент поставок пришелся на мандарины. Еще 22 процента цитрусового импорта из Турции составили лимоны.

РФ является крупнейшим покупателем турецкой продукции на этом рынке. На нее приходится почти треть поставок, в топ-3 также входят Ирак (20 процентов) и Украина (8,65 процента).

Ранее в региональной ассоциации экспортеров фруктов и овощей опровергли сообщения о неурожае мандаринов, который якобы может повлиять на поставки в Россию. Представитель турецкого бизнеса уточнил, что экспорт в этой сфере остается стабильным.

Эксперты предупреждают россиян о подорожании зарубежных мандаринов в связи с проблемами с платежами, логистикой и курсом рубля, а с поставками из Марокко вообще ожидаются перебои.

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