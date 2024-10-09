Россиян предупредили о риске остаться без популярных фруктов

«Парламентская газета»: россияне зимой могут остаться без мандаринов из Марокко

Предстоящей зимой россияне могут остаться без популярных фруктов — марокканских мандаринов. Об этом риске сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В зимний период главными поставщиками этих фруктов на российский рынок помимо Марокко традиционно выступают Турция и Египет, напомнили эксперты. Однако в последнее время любимых россиянами марокканских «клементинов» на прилавках отечественных магазинов становится все меньше, предупредили они.

Представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах, Ирина Козий связала подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин снижения поставок марокканских мандаринов она отнесла санкции и напряженную политическую ситуацию в этой африканской стране. На этом фоне, подчеркнула эксперт, к настоящему времени импорт этих фруктов в Россию почти прекратился.

В то же время глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что, несмотря на резкое снижение поставок мандаринов из Марокко, россияне все же не останутся без этих популярных фруктов. Он отметил, что заменить африканские фрукты можно в том числе за счет аналогов из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Манкевич напомнил, что Россия занимает второе место по импорту различных видов фруктов из Китая. Речь идет в том числе о мандаринах.

В начале октября агентство ТАСС сообщило о начале бартерной торговли между РФ и Пакистаном. Уточнялось, что отечественная компания будет экспортировать в азиатскую страну нут и чечевицу в обмен на мандарины и рис. Замминистра торговли Пакистана Насир Хамид назвал заключенную сделку «историческим моментом» на фоне трудностей в проведении взаимных платежей из-за санкций.