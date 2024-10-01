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13:23, 1 октября 2024Экономика

Экспорт нута в обмен на мандарины дал старт торговле России по бартеру

Россия и Пакистан договорились о торговле по бартеру

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В рамках бартерной торговли, механизм которой запустили подписанным на полях первого Пакистано-российского торгово-инвестиционного форума соглашением, компания из РФ будет экспортировать нут и чечевицу в обмен на мандарины и рис. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель министра торговли Пакистана Насир Хамид, комментируя заключенную сделку, назвал ее «историческим моментом». Отметив, что страны сейчас «испытывают определенные трудности в проведении взаимных платежей», он выразил надежду на то, что стартовавшая торговля по бартеру на фоне этого будет расширяться.

В июле расширить взаимодействие за счет активного использования бартера предложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Политик тогда призвал вспомнить практику 50–70-х годов прошлого века, когда республика обменивала кожу и текстиль на советскую технику и другую продукцию.

Ранее Reuters писало, что Россия и Китай в связи с санкционным давлением США могут начать использовать схемы бизнеса по бартеру. Отмечалось, что две таких сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже осенью. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь не исключил возможности использования соответствующих механизмов в торговле с КНР.

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      Дмитрий Воронин
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