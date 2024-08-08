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12:08, 8 августа 2024Экономика

Стало известно о подготовке торговли России и Китая по бартеру

Reuters узнало о подготовке России и Китая к запуску торговли по бартеру

Фото: cnsphoto / Reuters

Россия и Китай в связи с санкционным давлением США могут начать использовать схемы бартерной торговли, пишет Reuters, источники которого сообщили, что две таких сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже осенью.

Агентству удалось получить подтверждение, что такие схемы готовятся, но подробности об этом журналистам не озвучили.

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Как напоминает заместитель председателя правления китайско-российской компании Qifa Кайл Шостак, в начале 1990-х годов страны уже торговали по бартеру. В материале также приводятся недавние примеры использования КНР таких механизмов — в 2019 году страна обменяла пальмовое масло из Малайзии на строительные услуги, продукцию из природных ресурсов, а также оборудование, а в 2021-м экспортировала в Иран автозапчасти в обмен на фисташки.

Российские власти на фоне проблем, связанных с расчетами с зарубежными партнерами, поддерживают использование бизнесом бартерных схем. В частности, о такой возможности в октябре 2023 года заявили в Федеральной таможенной службе, а в начале года Минэкономразвития подготовило пошаговую инструкцию для российских компаний по проведению бартерных сделок в рамках внешней торговли. В июле о расширении торговли за счет активного использования бартера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорил и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Как писало Bloomberg, российские экспортеры жалуются, что на фоне расширения санкций США торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как транзакции все чаще замораживаются или затягиваются. По некоторым данным, бизнес сталкивается с возвратами платежей почти в 80 процентах случаев, на фоне чего в двусторонней торговле в 2024 году наблюдаются колебания, при которых в отдельные месяцы ее объем может снижаться.

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      Дмитрий Воронин
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